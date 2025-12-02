Путин: РФ готова провести зарубежные СМИ по Красноармейску и Купянску

Президент подчеркнул, что журналистам обеспечат безопасность

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия готова показать иностранным журналистам все кварталы в освобожденных Красноармейске и Купянске, обеспечив безопасность, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг, готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска", - сказал глава российского государства.