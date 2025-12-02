Замкомандира Григорьевич: ВСУ обстреливали жителей Волчанска, мешая эвакуации

Украинские солдаты применяли огнеметные обстрелы и сбросы с дронов, рассказал боец

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВСУ два дня не давали российским военнослужащим эвакуировать мирных жителей Волчанска, применяя по ним огнеметные обстрелы и сбросы с дронов. Об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Григорьевич в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

Он рассказал, что при зачистке города от ВСУ российские штурмовые подразделения обнаружили семь мирных граждан. Было принято решение эвакуировать их. "Эвакуировали группами по два-три человека. Два дня не давали фашисты вывести людей: были как огнеметные обстрелы, так и сбросы с дронов. <…> Хотя с их дронов видно, что идут мирные граждане", - сказал военнослужащий.

Как рассказал рядовой с позывным Заяц, российские штурмовики при обнаружении мирных жителей сразу же оказали им медицинскую помощь, а также накормили и напоили их.

По словам Григорьевича, мирные жители находились на нескольких точках эвакуации, поскольку не было возможности вывезти их сразу. Сейчас граждане находятся в Доме милосердия в Белгороде, где им сразу при поступлении была оказана медицинская помощь, а теперь - помогают оформлять документы. Накануне российские бойцы навестили эвакуированных мирных жителей и поздравили их с Днем матери.

30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.