ТАСС: ВСУ потеряли свыше роты во время освобождения ВС РФ Доброполья

Также противник лишился более 15 единиц техники, заявили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ в ходе боев за Доброполье Запорожской области составили свыше роты живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады и более 15 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боев за Доброполье ВСУ потеряли свыше роты живой силы из состава 110-й омбр и более 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также 37-я гвардейская мотострелковая бригада 36-й армии группировки "Восток" взяла под контроль крупный узел обороны противника площадью более 18 кв. км, хорошо укрепленный в инженерном отношении тетраэдрами, противотанковым рвом, взрывными и невзрывными заграждениями.