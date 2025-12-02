На Кубани после атаки ВСУ повреждены семь домов

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Повреждения в результате атаки киевского режима получили семь частных домов в Северском районе Краснодарского края, обломки беспилотников найдены по 10 адресам, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"В результате попытки атаки беспилотниками объектов гражданской инфраструктуры ночью 2 декабря в станице Северской повреждены 7 частных домов, во всех разбиты одно или несколько окон. Также обломки БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении. Обломки БПЛА обнаружили по 10 адресам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.