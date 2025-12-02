Пушилин: более 10 тыс. жителей остаются в красноармейско-димитровской агломерации
06:17
обновлено 06:29
ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. мирных жителей, по предварительным данным, остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тыс. человек. Это то, что приблизительные цифры, никто, к сожалению, более точную цифру пока что не может сказать", - заявил Пушилин.