Пушилин: более 10 тыс. жителей остаются в красноармейско-димитровской агломерации

Однако эти значения являются приблизительными, подчеркнул глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. мирных жителей, по предварительным данным, остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тыс. человек. Это то, что приблизительные цифры, никто, к сожалению, более точную цифру пока что не может сказать", - заявил Пушилин.