ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Пушилин: более 10 тыс. жителей остаются в красноармейско-димитровской агломерации

Однако эти значения являются приблизительными, подчеркнул глава ДНР
Редакция сайта ТАСС
06:17
обновлено 06:29

Глава ДНР Денис Пушилин

© Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. мирных жителей, по предварительным данным, остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тыс. человек. Это то, что приблизительные цифры, никто, к сожалению, более точную цифру пока что не может сказать", - заявил Пушилин. 

УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР