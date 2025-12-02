Боец Хирург: штурмовики ВС РФ не понесли потерь при заходе в Волчанск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Север", несмотря на плотный огонь противника, без потерь зашли в город Волчанск Харьковской области. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сказал стрелок группировки с позывным Хирург.

"В ход шло со стороны противника все, что возможно: начиная от артиллерии, заканчивая беспилотными летательными аппаратами, так называемые ждуны, FPV-дроны. За весь заход, который подразделения нашего батальона пробовали, [не было] ни одной потери", - отметил Хирург, в задачи которого входил скрытный завод штурмовых групп на боевые позиции.

Военнослужащий добавил, что для разведывания местности при заходе в город российские военные использовали как карты, так и дроны, а также полагались на собственную память и интуицию. "Где-то приходилось работать с картами. Ну, а так все своими ногами, руками, взглядом. Где-то наша разведка работает дронами, они не все могут увидеть, тропу. Приходится проходить ножками, как в старые добрые времена", - рассказал стрелок.

По словам командира штурмового отряда с позывным Ветер, после освобождения Волчанска подразделения ВС РФ продолжают наступление, а ВСУ сдаются в плен. "Волчанск взят! Зачищаем, выбиваем разрозненные группы противника, который отступает и сдается в плен. Батальоны двигаются вперед и занимают позиции. Город под нашим контролем", - сообщил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.