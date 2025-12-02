Путин: ЕС вернется к переговорам по Украине, если будет учитывать реалии

Российский лидер также отметил, что страны Европы хотят свалить на РФ вину за сворачивание мирного процесса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по урегулированию на Украине, если европейцы начнут учитывать реалии на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

Путин говорил о том, что государства Европы хотят свалить вину за сворачивание мирного процесса на РФ.

Он, в частности, указал, что эта цель отчетливо видна Москве, и добавил: "Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста - мы это допускаем".

Путин также отметил, что в Евросоюзе выдвигают неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию.