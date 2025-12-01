Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя

С докладом выступил командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил верховному главнокомандующему о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск.

"Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города", - сказал Песков.