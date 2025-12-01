Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Волчанска

Населенный пункт освобождали 69-я гвардейская мотострелковая Красносельской ордена Ленина, Краснознаменная дивизия, 72-й мотострелковая дивизия, 1009-й мотострелковый полк и 128-й мотострелковая бригада

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений, участвовавших в освобождении Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-й мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.