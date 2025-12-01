Белоусов: освобождение Волчанска создает условия для продвижения войск "Севера"

Министр обороны поздравил военнослужащих с достигнутым успехом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Освобождение Волчанска в Харьковской области создает условия для продвижения всей группировки войск "Север". Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова, ее текст привели в Минобороны РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.