Кимаковский: потеряв Красноармейск, Киев лишился крупного промышленного узла

Город был одним из ключевых источников дохода для Украины, подчеркнул советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Освобождение российскими военными Красноармейска означает для Киева потерю крупного промышленного и транспортного узла в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Красноармейск был для Киева единственным крупным промышленным и транспортным узлом, который больше не принадлежит украинской стороне. С потерей города Украина окончательно лишилась одного из ключевых источников дохода", - сказал Кимаковский.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.