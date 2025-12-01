ТАСС: освобождение Красноармейска открывает для ВС РФ дорогу к Первомайску

Как отметили в российских силовых структурах, Первомайск является следующим крупным логистическим хабом ВСУ в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска открывает для российских войск дорогу, ведущую к крупному городу Днепропетровской области - Первомайску, который служит для ВСУ крупным логистическим хабом. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Красноармейск был крайним крупным городом на пути к Первомайску в Днепропетровскойою области. Теперь этот путь, фактически, открыт. Именно Первомайск является следующим крупным хабом ВСУ в Днепропетровской области", - сказали в силовых структурах.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.