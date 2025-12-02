ТАСС: в Гуляйполе ВС РФ за день уничтожили солдат двух полков и бригады ВСУ

Потери противника составили 49 человек, рассказали в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Солдаты двух штурмовых полков ВСУ - 33-го и 225-го, а также 102-й бригады теробороны Украины попали под массированные удары ФАБ в Гуляйполе. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, только за 1 декабря в результате этих ударов уничтожены 49 человек.

"В Гуляйполе за вчера ФАБами уничтожены боевики 33-го, 225-го штурмовых полков, а также 102-й бригады теробороны. Всего - 49 человек", - сообщили в силовых структурах.

Там отметили, что командование ВСУ отказывается от эвакуации из Гуляйполя раненых солдат 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

"Раненые солдаты 102-й бригады теробороны Украины остаются без эвакуации, от них отказываются. Вместо них ВСУ пытаются эвакуировать раненых 33-го полка", - сообщил собеседник агентства.