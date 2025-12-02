ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК

В России с 1 января появится новый вид соцконтракта для участников СВО

Демобилизованные военные спецоперации смогут получить до 350 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
06:11
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Демобилизованным участникам СВО с 1 января будет предусмотрена возможность получения государственной социальной помощи на основании социального контракта без оценки уровня среднедушевого дохода. Для тех, кто решит открыть или развивать собственное дело в рамках социального контракта, предполагается возможность получения единовременной выплаты до 350 тыс. рублей.

Как сообщили в ноябре в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ со ссылкой на слова министра Антона Котякова, социальный контракт станет доступнее для демобилизованных участников специальной военной операции с 1 января 2026 года - заключать его для предпринимательской деятельности можно будет без оценки среднедушевого дохода.

Соответствующий проект постановления подготовлен во исполнение поручения президента, данного по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в марте 2025 года. Мера направлена на поддержку участников СВО в открытии и развитии своего дела.

"Одна из приоритетных задач государственной социальной политики сегодня - всесторонняя поддержка наших героев и их семей. С 2026 года у демобилизованных ветеранов СВО появится возможность заключать социальный контракт для предпринимательской деятельности без оценки уровня дохода. Это обеспечит дополнительную поддержку, поможет преодолеть временные трудности, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни", - отмечал Котяков.

Согласно новым правилам, соцконтракт позволит получить до 350 тыс. рублей на открытие или развитие бизнеса, а также средства на обучение или повышение квалификации. Проект также предусматривает возможность подписания соцконтракта и программы социальной адаптации в электронном виде, что ускорит и упростит процесс подачи отчетных документов.

О социальном контракте

Социальный контракт - один из инструментов формирования устойчивого источника дохода для граждан, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средства можно направить на открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства, трудоустройство или преодоление трудной жизненной ситуации.  

РоссияКотяков, Антон Олегович