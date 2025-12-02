В России с 1 января появится новый вид соцконтракта для участников СВО

Демобилизованные военные спецоперации смогут получить до 350 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Демобилизованным участникам СВО с 1 января будет предусмотрена возможность получения государственной социальной помощи на основании социального контракта без оценки уровня среднедушевого дохода. Для тех, кто решит открыть или развивать собственное дело в рамках социального контракта, предполагается возможность получения единовременной выплаты до 350 тыс. рублей.

Как сообщили в ноябре в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ со ссылкой на слова министра Антона Котякова, социальный контракт станет доступнее для демобилизованных участников специальной военной операции с 1 января 2026 года - заключать его для предпринимательской деятельности можно будет без оценки среднедушевого дохода.

Соответствующий проект постановления подготовлен во исполнение поручения президента, данного по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в марте 2025 года. Мера направлена на поддержку участников СВО в открытии и развитии своего дела.

"Одна из приоритетных задач государственной социальной политики сегодня - всесторонняя поддержка наших героев и их семей. С 2026 года у демобилизованных ветеранов СВО появится возможность заключать социальный контракт для предпринимательской деятельности без оценки уровня дохода. Это обеспечит дополнительную поддержку, поможет преодолеть временные трудности, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни", - отмечал Котяков.

Согласно новым правилам, соцконтракт позволит получить до 350 тыс. рублей на открытие или развитие бизнеса, а также средства на обучение или повышение квалификации. Проект также предусматривает возможность подписания соцконтракта и программы социальной адаптации в электронном виде, что ускорит и упростит процесс подачи отчетных документов.

О социальном контракте

Социальный контракт - один из инструментов формирования устойчивого источника дохода для граждан, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средства можно направить на открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства, трудоустройство или преодоление трудной жизненной ситуации.