Путин: ВС РФ ведут ликвидацию 15 заблокированных батальонов ВСУ под Купянском

Полное освобождение соседнего населенного пункта - Купянск-Узловой - можно ожидать через несколько дней, заявил российский лидер

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская армия приступила к ликвидации группировки из 15 батальонов ВСУ, заблокированных под Купянском на левом берегу Оскола. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Купянск - как правобережная, так и левобережная его часть - полностью находится в руках ВС РФ уже несколько недель, а полное освобождение соседнего населенного пункта - Купянск-Узловой - можно ожидать через несколько дней.

"Кроме всего прочего, напоминаю, что на левом берегу реки заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов. И российские войска приступили к ее ликвидации", - сказал Путин.