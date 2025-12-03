ВСУ уничтожали выходивших из Красноармейска мирных жителей FPV-дронами

Об этом сообщил Геннадий Дорошев, командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Украинские войска уничтожали мирных жителей, которые самостоятельно пытались выйти из Красноармейска в сторону РФ, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев.

"Мирные жители, которые выходили в нашу сторону, в сторону Шевченко по трассе, противник их уничтожал с помощью FPV-дронов", - сказал командир.

Российские бойцы стали свидетелями нескольких случаев гибели мирных жителей от ударов дронов ВСУ, рассказал он. "Люди, которых мы сопровождали дроном, шли по трассе через Шевченко, через Зверево. Противник, используя FPV-дроны, их просто уничтожал. Мужчина на велосипеде ехал. <...> Пять или шесть дронов они против него использовали", - добавил командир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему доложили об освобождении городов Красноармейск (ДНР) и Волчанск (Харьковская область), а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.