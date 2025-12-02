ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по украинскому урегулированию, если европейцы будут учитывать реалии на земле. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналистам.

Украинские солдаты находятся под постоянным контролем операторов FPV-дронов группировки войск "Запад" ВС РФ и паникуют из-за бездействия своего командования на богуславском направлении, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ выложил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие в руках держали флаг Украины, об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 3 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:11

Вооруженные силы Украины за сутки не совершали атак на ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

