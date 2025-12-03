Боец Фобик: при зачистке Доброполья ВС РФ уничтожили три пикапа ВСУ

Противник передвигался на них по ротационному пути, пытаясь подвезти подкрепление, рассказал наводчик 37-й гвардейской бригады группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы при зачистке Доброполья в Запорожской области уничтожили три пикапа ВСУ с личным составом, рассказал ТАСС наводчик 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Фобик.

"Наша задача была контролировать ротационную дорогу, по которой враг осуществлял замену и подвоз новой живой силы. Нами было уничтожено три пикапа", - рассказал боец.

Он добавил, что в машинах везли подкрепление для солдат ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Доброполье в Запорожской области.