Варианты мирного плана и сигналы Трампу: Ушаков рассказал о встрече в Кремле

Помощник президента России Юрий Ушаков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

ТАСС собрал главное из высказываний помощника президента.

Ход беседы

Встреча продолжалась пять часов: "То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса".

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной".

Несколько вариантов плана по урегулированию на Украине рассматривались на встрече в Кремле: "Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву".

"Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы".

Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, они сегодня обсуждались на встрече в Кремле: план Трампа из 27 пунктов, "затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече".

"Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине".

Итоги встречи

Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят.

На встрече поднимался территориальный вопрос: "Обсуждались конкретно территориальные проблемы".

Путин на встрече дал оценку "деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев".

Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и несколько важных политических сигналов, "которые его собеседники зафиксировали".

На встрече в Кремле обсуждались, в частности, "огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран".

Предприниматель и инвестор Джаред Кушнер, участвовавший в беседе, уже какое-то время назад подключился к российско-американским контактам по Украине.

Дальнейшие действия

РФ и США по итогам встречи в Кремле не стали дальше друг от друга по вопросу украинского урегулирования: "Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены".

Возможность встречи Путина и Трампа "зависит от того, какой прогресс смогут достичь на этом пути": "Будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИД".

Американская делегация говорила, что после сегодняшней встречи в Кремле отправится обратно в США: "Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой".

"Вернутся коллеги домой. Обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались. И затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, и мы продолжим обсуждение".