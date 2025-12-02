Ушаков: компромиссного варианта плана по Украине пока нет

Некоторые американские наработки выглядят приемлемо, но их нужно обсуждать, уточнил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока еще компромиссного варианта [мирного плана по Украине] найдено не было, но некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - пояснил Ушаков.

Уточнять, какие именно формулировки не устроили российскую сторону, Ушаков отказался. "Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носились совершенно закрытый, секретный характер", - резюмировал представитель Кремля.