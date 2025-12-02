Ушаков: в Кремле обсуждалось экономическое взаимодействие РФ и США

Речь шла об "огромных перспективах" в этом направлении, уточнил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экономическое взаимодействие России и США было предметом разговора в ходе встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран", - указал Ушаков.

По словам представителя Кремля, данная тема и ранее обсуждалась в ходе предыдущих встреч. "Но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне. В общем, весьма полезный, хороший разговор", - подытожил он.