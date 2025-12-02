Ушаков: Путин передал Трампу дружеский привет и важные политические сигналы

Представители США также "передали приветы и наилучшие пожелания" российскому лидеру от его американского коллеги, добавил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле передал через него своему коллеге Дональду Трампу несколько важных политических сигналов. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"И, конечно, он [разговор] начался с того, что представители Трампа передали приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину. И в свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы Трампу, и причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали. И, естественно, доложат об этом в Вашингтоне", - сообщил Ушаков.