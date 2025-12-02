Ушаков: возможность встречи Путина и Трампа зависит от работы помощников и МИДов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Возможность встречи РФ и США на президентском уровне будет зависеть от прогресса, достигнутого по линии работы помощников, представителей МИДов и других ведомств. Об этом сообщил на брифинге по итогам встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков.

"Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств", - указал Ушаков.