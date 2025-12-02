Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос
21:57
обновлено 22:38
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Территориальные проблемы обсуждались в ходе встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса, - отметил Ушаков. - Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран".