Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос

Также стороны затронули тему будущего экономического взаимодействия двух государств, рассказал помощник президента России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Территориальные проблемы обсуждались в ходе встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса, - отметил Ушаков. - Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран".