Ушаков рассказал о четырех новых документах к мирному плану Трампа

Один из документов содержал 27 пунктов

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, они обсуждались на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов", - сказал Ушаков. По его словам, этот мирный план президента США Дональда Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было.

"Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента со [Стивеном] Уиткоффом и [Джаредом] Кушнером", - подчеркнул Ушаков.

"Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине", - продолжил представитель Кремля. Отвечая на уточняющие вопросы, он еще раз обратил внимание, что "сначала был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появилось вместо одного варианта четыре". При этом помощник президента РФ не стал раскрывать их содержание.