Ушаков: процесс по Украине стал "не дальше" к миру после встречи в Кремле

Помощник российского лидера подчеркнул, что "предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом точно не отдалила украинское урегулирование от результата. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Не дальше, это точно", - ответил он на вопрос, стали ли стороны ближе или дальше к миру. "Не дальше, это точно, - еще раз подчеркнул Ушаков. - Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены".