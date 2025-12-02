Ушаков: Кушнер какое-то время назад подключился к контактам по Украине

В частности, инвестор принимал активное участие в подготовке тех документов, которые были переданы России, уточнил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Предприниматель и инвестор Джаред Кушнер, сегодня принявший вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, какое-то время назад подключился к российско-американским контактам по Украине. Об этом сообщил на брифинге по итогам встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Читайте также

Варианты мирного плана и сигналы Трампу: Ушаков рассказал о встрече в Кремле

"Достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке", - указал помощник президента, отметив, что договоренности по сектору Газа "дело рук не только Уиткоффа, не только других представителей США, но и Джареда [Кушнера]". "Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы", - добавил Ушаков.