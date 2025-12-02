Ушаков назвал конструктивной беседу Путина с Уиткоффом
21:54
обновлено 21:58
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом была конструктивной, полезной и содержательной.
Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", - сказал Ушаков.