Ушаков назвал конструктивной беседу Путина с Уиткоффом

Помощник президента РФ также отметил, что встреча была полезной и содержательной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом была конструктивной, полезной и содержательной.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", - сказал Ушаков.