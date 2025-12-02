ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Ушаков назвал конструктивной беседу Путина с Уиткоффом

Помощник президента РФ также отметил, что встреча была полезной и содержательной
Редакция сайта ТАСС
21:54
обновлено 21:58

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом была конструктивной, полезной и содержательной.

Читайте также

Варианты мирного плана и сигналы Трампу: Ушаков рассказал о встрече в Кремле

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", - сказал Ушаков. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияУшаков, Юрий Викторович