Ушаков: Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным не собираются в Киев

Американская делегация отправится домой, уточнил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американская делегация говорила, что после сегодняшней встречи в Кремле отправится обратно в США, а не в Киев. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон", - ответил он на вопрос, говорили ли американские визави о планах посетить после Москвы Киев.

Сегодня российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.