Ушаков: Путин на встрече с Уиткоффом высказался о деструктивных действиях ЕС

Позицию европейских стран по украинскому конфликту обсудили в Кремле

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент действительно дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждалась ли позиция европейских стран.