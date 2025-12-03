В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадал водитель
08:19
БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по грузовому автомобилю в Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
"В селе Грузское Борисовского округа вражеский дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранен водитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. В оперштабе добавили, что транспортное средство получило повреждения.