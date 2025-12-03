Депутат Юрченко: ВСУ в Гуляйполе в ближайшее время зажмут на берегу реки Гайчур

Зампредседателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию в населенном пункте для украинской группировки очень сложной

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины в Гуляйполе, о штурме которого накануне доложили президенту России Владимиру Путину, в ближайшее время будет зажата на берегу реки Гайчур, которая делит населенный пункт пополам. Такое мнение ТАСС высказал депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Ситуация у группировки ВСУ в Гуляйполе очень сложная: наши войска запирают силы противника, поджимая их к реке Гайчур. По сути, в ближайшее время часть гуляйпольской группировки будет зажата, и там уже все зависит только от решения украинских солдат - продолжить бесполезное сопротивление или сдаться в плен и выжить. После нам останется взять реку под контроль и продолжить освобождение города", - сказал он.

Депутат отметил, что в текущих условиях ВСУ просто неоткуда взять резервы для сопротивления в районе Гуляйполя.