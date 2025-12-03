Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 260 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 430 человек

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 260 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 140, "Центр" - до 430, на направлении "Востока" - свыше 235, "Днепра" - до 65 военнослужащих.