Эксперт Машовец: для ВСУ ситуация в Гуляйполе хуже, чем под Красноармейском

Константин Машовец отметил, что для сил ВСУ появилась угроза своеобразной "изоляции" Гуляйпольского района

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуляйпольском направлении в Запорожской области складывается даже более угрожающая, чем под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Ситуация на гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающей, чем под Покровском", - приводит слова эксперта издание "Страна".

Машовец отметил, что для сил ВСУ появилась угроза своеобразной "изоляции" Гуляйпольского района. По его мнению, есть "реальные предпосылки для охвата всего Гуляйпольского района обороны". Эксперт оценивает вероятность такого развития событий как очень высокую.

Как считает Машовец, если ситуация на гуляйпольском направлении не получит "приоритетного внимания, ее последствия могут оказаться существенно тяжелее", чем в Красноармейске.

Ранее издание "Страна" также отмечало, что ситуация для ВСУ в районе Гуляйполя остается напряженной. 22 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские силы фактически вышли на окраины Гуляйполя. При этом 26 ноября силы обороны юга ВС Украины, пытаясь доказать стабилизацию ситуации в этом направлении, опубликовали фейковое видео боевых действий оттуда, а позже удалили его.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему было доложено о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.