Боец Буря рассказал, как взял в плен солдат ВСУ в Доброполье

По словам штурмовика 37-й гвардейской бригады группировки "Восток", четверых украинских военных удалось захватить "в кольцо", после чего по ним стали стрелять их же сослуживцы

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Российский штурмовик взял в плен четверых солдат ВСУ в населенном пункте Доброполье Запорожской области. Как рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Буря, при эвакуации в тыл один из пленных был ранен ударом дронов ВСУ.

"Вот я взял четверых в плен, шел с ними - с пленными. <...> Мы их в кольцо взяли. Начали выводить их, и тут их же FPV-дроны атаковали, одного чуть-чуть подранило", - рассказал штурмовик, отметив, что всех пленных удалось эвакуировать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Доброполье в Запорожской области.