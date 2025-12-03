ВСУ потеряли три орудия в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВС РФ также уничтожили автобус с живой силой противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили три артиллерийских орудия и автобус с живой силой противника в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны России.

В Херсонской области десантники группировки поразили беспилотниками два орудия и транспорт ВСУ во время ротации на правом берегу Днепра. "Расчет БПЛА войск беспилотных систем ВДВ подготовил FPV-дроны к работе и тремя точными попаданиями поразил и вывел из строя два орудия полевой артиллерии и микроавтобус с личным составом ВСУ, направлявшийся к линии боевого соприкосновения для ротации на передовых позициях", - следует из сообщения оборонного ведомства.

В Запорожье, по данным Минобороны РФ, расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" также уничтожил артиллерийское орудие противника.