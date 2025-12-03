Боец Буря: ВС РФ в Доброполье брали в окружение группы ВСУ

Затем солдат противника уничтожали, если те отказывались сдаться, рассказал штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Российские войска в населенном пункте Доброполье (Запорожская область) брали группы ВСУ в окружение и уничтожали, рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Буря.

"Нам сообщали, что впереди противник, мы шли куда нужно, окружали его, брали в окружение, предлагали сдаться. Если они отказывались, мы начинали работать, зачищать", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что противник пытался оказать сопротивление, но был уничтожен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Доброполье в Запорожской области.