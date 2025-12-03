Марочко: ВСУ в Казачьей Лопани оборудуют ложные позиции надувной техникой

Противник пытается компенсировать нехватку войск, вводя в заблуждение ВС РФ, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области используют надувные макеты техники для создания ложных позиций, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"В районе населенного пункта Казачья Лопань (Харьковская область) вскрыты очередные ложные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Следует отметить, что обнаружить замаскированную бутафорскую технику помогли порывы ветра. Украинские боевики плохо закрепили надутый макет танка, вследствие чего его ветром отнесло на открытое пространство. Этот момент и был зафиксирован средствами объективного контроля ВС РФ", - сказал он.

По его словам, командование ВСУ пытается компенсировать нехватку войск, вводя в заблуждение российские разведорганы, и наращивает число ложных позиций.