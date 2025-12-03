Боец Кэп: ВС РФ поразили гусеничную технику НАТО в Харьковской области

Для ее поражения были использованы два снаряда, общий вес которых составил почти 2 кг, рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем группировки войск "Север"

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Харьковской области гусеничную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Кэп.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Также в Харьковской области натовская гусеничная техника заезжала, высаживала людей, потом начала уезжать. Увидели цель, я вылетел (запустил FPV-дрон - прим. ТАСС) и поразил ее", - рассказал собеседник агентства.

Кэп добавил, что для уничтожения техники он использовал два снаряда, общий вес которых составил почти 2 кг.