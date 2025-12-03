Боец Кэп: ВС РФ поразили гусеничную технику НАТО в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
02:31
КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Харьковской области гусеничную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Кэп.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
"Также в Харьковской области натовская гусеничная техника заезжала, высаживала людей, потом начала уезжать. Увидели цель, я вылетел (запустил FPV-дрон - прим. ТАСС) и поразил ее", - рассказал собеседник агентства.
Кэп добавил, что для уничтожения техники он использовал два снаряда, общий вес которых составил почти 2 кг.