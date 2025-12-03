Операторы БПЛА срывают попытки ВСУ деблокировать группировку у реки Оскол

Беспилотники оснащены камерами для работы в темное время суток, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы Войск беспилотных систем группировки "Запад" срывают попытки ротации украинских военных и подход личного состава к подразделениям, пытающимся деблокировать окруженную группировку ВСУ у реки Оскол. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в Купянском районе в Харьковской области в зоне проведения СВО срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям, пытающимся деблокировать окруженную группировку противника на левом берегу реки Оскол", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что операторы дронов обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

Так, в ходе воздушной разведки военные 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили группу пехоты боевиков ВСУ, двигающихся в сторону своих позиций. Навстречу противнику вылетели несколько FPV-дронов и БПЛА с системами сбросов боеприпасов.

В Минобороны обратили внимание, что командование ВСУ продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окруженные группировки на купянском направлении в зоне проведения СВО. После освобождения Купянска подразделения группировки войск "Запад" сосредоточили основные усилия на левом берегу реки Оскол по разгрому окруженной группировки ВСУ.