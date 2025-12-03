Марочко: на разминирование ЛНР может уйти до 50 лет

Гражданские страдают от мин, которые ВСУ часто маскируют под предметы быта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Разминирование всей территории ЛНР может занять до 50 лет с учетом тех новых технологий, которые уже появились в России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио Sputnik.

"Невзирая на то, что ситуация очень серьезная, болезненная, но 100 лет - нереалистичная цифра [для разминирования], более того, она не учитывает новые технологии, которые уже существуют у России. <...> Если мы снизим вполовину срок, это будут более реалистичные цифры", - сказал он.

Марочко пояснил, что для разминирования используются роботизированные комплексы, которые намного быстрее делают работу саперов. Он подчеркнул, что специалисты выполняют разминирование в очень непростых условиях обстрелов. Эксперт отметил, что гражданские страдают от мин, которые ВСУ часто маскируют под предметы быта.