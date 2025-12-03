ТОС "Солнцепек" уничтожила пункты размещения ВСУ в Гуляйполе

Пункты дислокации и укрепленные позиции обнаружили в ходе разведки с воздуха

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил пункты размещения ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Там отметили, что пункты временной дислокации и укрепленные позиции ВСУ были выявлены в Гуляйполе в ходе воздушной разведки.

"После уточнения координаты были переданы расчету ТОС "Солнцепек", который нанес удар термобарическими боеприпасами по целям. В результате точных попаданий уничтожены места размещения боевиков и опорные пункты вместе с находившейся там живой силой, что позволило штурмовым подразделениям группировки "Восток" продолжить успешное продвижение", - подчеркнули в министерстве.