Пленный из ВСУ: иностранная военная техника не задерживалась в частях

По словам Сергея Костецкого, он с сослуживцами больше месяца находился на позиции, неоднократно связывался с командованием с просьбой отправить им замену или вывести из окружения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Военная техника, переданная Украине другими странами, не задерживалась на территории воинских частей, рассказал пленный украинский военный Сергей Костецкий в видео, распространенном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Я пошел в вооруженные силы в 2018 году, просто как на работу уходил. Служил там себе, ездил - водителем был. <…> Иностранная техника появилась уже в 2022 году - это были Kirpi и Hummer. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались", - сказал он.

По словам пленного, он был отстранен от должности водителя и определен в штурмовое подразделение за пьянство и конфликт с командованием, после чего был направлен в зону боевых действий в Димитров в начале сентября 2025 года.

В Минобороны отметили, что после безуспешной попытки выйти из окружения Костецкий сдался военнослужащим 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".

По словам самого пленного, он с сослуживцами больше месяца находился на позиции, неоднократно связывался с командованием с просьбой отправить им замену или вывести из окружения. При попытке выбраться им пришлось найти укрытие в подвале заброшенного здания, где они и были обнаружены российскими военными.

Ранее командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук в докладе верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину подчеркнул, что до 2 тыс. человек заблокировано в северной части Димитрова, а южная часть города полностью освобождена и в ней идет зачистка.