В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
Редакция сайта ТАСС
04:32
ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских дронов в Воронежской области.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом", - написал он. Как отметил Гусев, возгорания не было. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Как сообщил глава региона, всего минувшей ночью над Воронежем и в двух районах области сбили четыре дрона.