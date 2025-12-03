В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских дронов в Воронежской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом", - написал он. Как отметил Гусев, возгорания не было. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщил глава региона, всего минувшей ночью над Воронежем и в двух районах области сбили четыре дрона.