ТАСС: в Харьковскую область перебрасывают бригаду ВСУ из Красного Лимана

Это делается для недопущения прорыва ВС РФ к Старому Салтову, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й омбр, понесшей большие потери на краснолиманском направлении", - сказал собеседник.

Он добавил, что на харьковском направлении в Вильче ВСУ провели одну контратаку силами 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имели, отошли на исходные позиции.