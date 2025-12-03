Марочко: ВС РФ за сутки выполнили более 100 задач на участке фронта в ДНР

Военный эксперт уточнил, что артиллерийские действия велись на участке в 20 км

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Российская артиллерия выполнила более 100 огневых задач за прошедшие сутки на 20-километровом участке фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении усилено давление на украинских боевиков. За истекшие сутки ВС РФ нарастили огневое воздействие на позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). На 20-километровом участке Дробышево-Диброва (ДНР) выполнено больше 100 огневых задач только артиллерией", - сказал он.

Марочко добавил, что в этих ударах была задействована не только артиллерия. По его словам, на данном направлении также параллельно работали фронтовая авиация, ударные беспилотные системы и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Совместная скоординированная работа различных родов войск ВС РФ сильно деморализует украинских боевиков, а увеличение потерь вынуждает украинское командование проводить оптимизацию на ЛБС и оставлять второстепенные позиции", - отметил эксперт.