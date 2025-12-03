Командир Дорошев: в Красноармейске ВСУ делали точки запуска БПЛА в жилых домах

При этом внутри находились мирные жители, отметил командующий штурмовой ротой 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Операторы подразделения БПЛА ВСУ в Красноармейске оборудовали пункты управления дронами в домах, где прятались мирные жители. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев.

"Хочу сказать про мирных жителей, очень сильно это мешало работе, потому что противник использовал их для прикрытия, и также прятался в их домах. То есть операторы их БПЛА прятались в этих домах, где были мирные жители. При этом мы видели, что это точки запуска БПЛА противника, видели взлеты, посадки. То есть они полностью использовали мирных жителей как прикрытие", - сказал командир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему доложили об освобождении городов Красноармейск (ДНР) и Волчанск (Харьковская область), а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.