Ушаков: успехи ВС РФ отразились на характере переговоров с США по Украине

Помощник президента России отметил, что они положительно сказались на диалоге двух стран

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Успехи Вооруженных сил РФ на Украине положительным образом сказались на процессе российско-американских переговоров в Кремле. Это отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя, - поделился представитель Кремля. - Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах".