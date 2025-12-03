ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

Редакция сайта ТАСС
13:33

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Россия в настоящий момент ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности контактов, они проходят "в закрытом режиме". Он также отметил, что успехи ВС России положительным образом отразились на характере прошедших переговоров с США.

ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.

Роль успехов ВС РФ

  • Успехи российской армии на Украине положительно сказались на процессе состоявшихся накануне российско-американских переговоров в Кремле. 
  • Подвиг российских солдат сделал адекватнее оценки Запада по миру на Украине. Ушаков отметил, что это "касается не только американских партнеров".
  • Успехи российской армии и неадекватность Владимира Зеленского, который рассказывает, как "они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены", могут изменить отношение Европы к украинскому конфликту, сказал Ушаков. Он выразил надежду, что в этом вопросе "все-таки сейчас разум восторжествует". 

О переговорах

  • Стороны договорились не раскрывать подробности переговоров, сказал он, пояснив, что "переговоры проходили в закрытом режиме".
  • РФ откровенно высказала США соображения по привезенным из Вашингтона документам. Ушаков отметил, что беседа носила очень продолжительный характер.
  • США готовы учитывать соображения РФ для урегулирования на Украине, что, по словам помощника президента РФ, "отвечает и нашим целям". "Настрой рабочий", - заключил он.
  • На переговорах в Кремле Путин обсуждал с делегацией США исключительно проблему Украины. Сам разговор Ушаков назвал полезным. По его словам, "контакты будут продолжены".
  • Путин и делегация США обсуждали членство Украины в НАТО, отметил Ушаков, назвав это одним из ключевых вопросов в диалоге.
  • РФ не ведет сейчас переговоров по Украине ни с кем, кроме США, рассказал Ушаков, отметив, что "украинцы отказались".
  • Международное признание границ РФ больше, чем признание отдельными странами, отметил Ушаков, комментируя недавнее высказывание Владимира Путина. По его словам, "все эти вопросы являются как раз предметом переговоров".
 
