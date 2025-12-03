Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине
13:33
Россия в настоящий момент ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности контактов, они проходят "в закрытом режиме". Он также отметил, что успехи ВС России положительным образом отразились на характере прошедших переговоров с США.
ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.
Роль успехов ВС РФ
- Успехи российской армии на Украине положительно сказались на процессе состоявшихся накануне российско-американских переговоров в Кремле.
- Подвиг российских солдат сделал адекватнее оценки Запада по миру на Украине. Ушаков отметил, что это "касается не только американских партнеров".
- Успехи российской армии и неадекватность Владимира Зеленского, который рассказывает, как "они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены", могут изменить отношение Европы к украинскому конфликту, сказал Ушаков. Он выразил надежду, что в этом вопросе "все-таки сейчас разум восторжествует".
О переговорах
- Стороны договорились не раскрывать подробности переговоров, сказал он, пояснив, что "переговоры проходили в закрытом режиме".
- РФ откровенно высказала США соображения по привезенным из Вашингтона документам. Ушаков отметил, что беседа носила очень продолжительный характер.
- США готовы учитывать соображения РФ для урегулирования на Украине, что, по словам помощника президента РФ, "отвечает и нашим целям". "Настрой рабочий", - заключил он.
- На переговорах в Кремле Путин обсуждал с делегацией США исключительно проблему Украины. Сам разговор Ушаков назвал полезным. По его словам, "контакты будут продолжены".
- Путин и делегация США обсуждали членство Украины в НАТО, отметил Ушаков, назвав это одним из ключевых вопросов в диалоге.
- РФ не ведет сейчас переговоров по Украине ни с кем, кроме США, рассказал Ушаков, отметив, что "украинцы отказались".
- Международное признание границ РФ больше, чем признание отдельными странами, отметил Ушаков, комментируя недавнее высказывание Владимира Путина. По его словам, "все эти вопросы являются как раз предметом переговоров".