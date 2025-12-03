Статья

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Россия в настоящий момент ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности контактов, они проходят "в закрытом режиме". Он также отметил, что успехи ВС России положительным образом отразились на характере прошедших переговоров с США.

ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.

Роль успехов ВС РФ

Успехи российской армии на Украине положительно сказались на процессе состоявшихся накануне российско-американских переговоров в Кремле.

Подвиг российских солдат сделал адекватнее оценки Запада по миру на Украине. Ушаков отметил, что это "касается не только американских партнеров".

Успехи российской армии и неадекватность Владимира Зеленского, который рассказывает, как "они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены", могут изменить отношение Европы к украинскому конфликту, сказал Ушаков. Он выразил надежду, что в этом вопросе "все-таки сейчас разум восторжествует".

О переговорах