Ушаков: РФ не ведет сейчас переговоров по Украине ни с кем, кроме США

Украинцы отказались от продолжения стамбульских раундов переговоров, отметил помощник президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящий момент ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Других [кроме как с США] переговоров пока не ведется, - подчеркнул он. - Украинцы отказались - на данный момент по крайней мере - от продолжения стамбульских раундов переговоров".

"Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой исключительно", - заключил Ушаков.